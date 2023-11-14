Кремль видел сообщения СМИ о "круговороте рублей" из-за новых правил возврата выручки

Экономические ведомства проверят эти данные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Кремль видел публикуемую в СМИ информацию о "круговороте рублей" из-за новых правил возврата экспортной выручки, экономические ведомства проверят эти данные. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее "Ведомости" сообщали, что российский бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому механизму, запущенному в октябре по указу президента РФ Владимира Путина. По данным издания, новые правила привели к так называемому "круговороту рублей" - двойной конвертации. В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию представитель Кремля сказал: "Мы видели эти сообщения СМИ. Это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере обратит на нее внимание".