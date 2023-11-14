Песков заявил, что США не прекращают культивировать санкции против России

Вместе с тем Москва адаптируется к ним, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не прекращают культивировать санкционные меры против России, но Москва адаптируется к таким условиям и действует в соответствии с собственными интересами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание на запрос Министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций.

"Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме. Но тем не менее мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как это наибольшим образом соответствует нашим интересам", - указал Песков.

По данным агентства Reuters, управление Минфина США по контролю за иностранными активами направило соответствующие уведомления 30 зарубежным компаниям, что стало крупнейшим шагом подобного рода со стороны американских властей с момента введения ограничения на цены на нефть Вашингтоном и его союзниками. По словам собеседника Reuters, некоторые суда, в отношении которых ведется расследование, были якобы вовлечены в транспортировку российской нефти из дальневосточного порта Козьмино, другие - загружались в нефтеналивном порту Приморск на берегу Финского залива.

В Минфине США отказались комментировать информацию о расследовании. "В то время как мы не подтверждаем и не комментируем расследования или правоприменительные меры, министерство привержено соблюдению ценового потолка и сокращению ресурсов России", - процитировало агентство слова представителя ведомства.