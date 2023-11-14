ФАС намерена усилить работу по демонтажу незаконных рекламных конструкций

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым усилить работу по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Соответствующие поручения служба выдала своим территориальным органам, сообщила замглавы ФАС Карина Таукенова в ходе выступления на Национальном рекламном форуме.

"Мы сейчас считаем правильным усилить работу по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Мы совместно с нашими территориальными органами по всей стране проводим мониторинг. Результаты этого мониторинга говорят нам о том, что эту работу необходимо усиливать, проводить системно и на регулярной основе", - сказала она.