Молдавская компания попросила у властей помощи в поставках в страну дешевого газа

Nordgaz Furnizare получила от конечных потребителей более 5,5 тыс. запросов на заключение договоров поставки газа

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Молдавская компания Nordgaz Furnizare, заключившая контракт о поставках в республику дешевого газа из Турции, обратилась к президенту Майе Санду и премьеру Дорину Речану с просьбой оказать содействие в заключении договоров с потребителями не территории республики.

"Большая часть газораспределительных сетей принадлежит "Молдовагазу" и входит в ее корпоративную структуру. Nordgaz Furnizare опасается, что, имея решающее влияние на свои дочерние компании, "Молдовагаз" может создать преграды для установления договорных отношений между операторами газораспределительных сетей и частными поставщиками. Об этом свидетельствует публичная позиция руководства "Молдовагаза", - говорится в заявлении на сайте компании. В нем отмечается, что Nordgaz Furnizare уже получила от конечных потребителей более 5,5 тыс. запросов на заключение договоров поставки газа.

На прошлой неделе глава NordGaz Furnizare Александр Гросу сообщил о готовности обеспечить Гагаузию газом по 10 леев ($0,5) за 1 куб. м, что примерно на 40% дешевле, чем получают сейчас потребители страны. Ранее он сообщил, что уже в декабре поставит из Турции в Гагаузию первые 5 млн куб. м. газа, а затем намерен увеличить объемы до 30 млн куб. м. в месяц. По его словам, компания готова расширить свои услуги на остальную часть республики.

Поставки более дешевого газа анонсировала парламентская оппозиция. Со своей стороны президент Молдавии и представители правительства эти заявления назвали спекуляциями. Такой же позиции придерживается и председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Он сообщил, что обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике и Совет по конкуренции республики с просьбой "расследовать указанные действия на предмет манипулирования рынком природного газа".

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране с требованием отставки Санду и правительства. Тарифы на газ здесь выросли в 2022 году почти в семь раз, до 29,27 лея ($1,6) за куб. м, а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9).

Кроме того, с октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правобережная Молдавия полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.