В Минфине считают, что банки должны разделять с клиентами потери от мошенников

Как сообщили в ведомстве, сейчас в большинстве случаев гражданин сам с этим разбирается

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банки должны разделять со своими клиентами, пострадавшими от действий мошенников, часть потерь. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков, выступая на конференции "Территория финансовой безопасности".

"Нужно мотивировать наши финансовые организации к тому, чтобы более активно в этом участвовать [в борьбе с мошенничеством]. Как это сделать - сложный вопрос. На мой взгляд, <…> нужно, чтобы банки разделяли часть вот этих денег, которые у граждан забирают [мошенники]. Сейчас, по сути, в большинстве случаев гражданин сам с этим разбирается. У него украли деньги, он идет в суд, обращается. Статистика очень плачевная, по-моему, порядка 5%, которые реально удается доказать, что гражданину можно возвращать деньги. В большинстве случаев гражданин сам за все отвечает", - сказал он.

По мнению главы департамента, в текущих условиях подобная позиция неправильна, банки в определенной степени должны брать на себя ответственность за мошеннические действия в отношении своих клиентов. "На мой взгляд, банки в определенной степени тоже должны брать за это ответственность. Это не только социально справедливо, но это создаст мотивацию банкам бороться с мошенничеством. Они тоже сейчас борются, но у них нет как бы в этом финансовой заинтересованности. А если сказать, что ты будешь платить, условно, половину того, что заберут у твоего клиента, то тогда мотивация другая, тогда ты будешь очень сильно стараться с этими мошенниками бороться", - дополнил Чебесков.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств ("антифрод") со счетов в банках. По закону, банки будут обязаны проверять поступление денежных средств на признаки мошенничества и возвращать клиентам похищенные средства, если операции совершены без их согласия. Также банки смогут замораживать операции на два дня в случае подозрения на мошенничество или вовсе отключать дистанционное обслуживание.

Документ закрепляет за операторами переводов обязанность возместить физлицу сумму похищенных денег или увеличить остаток электронных средств в полном объеме, если банк получил от Центрального банка информацию, указывающую на операцию без согласия клиента. Для улучшения действующего механизма "антифрода" проверять операции на признаки мошенничества будут не только банк плательщика, но и банк получателя. Теперь банк получателя будет проводить сверку с базой данных ЦБ о случаях или попытках осуществления переводов средств без согласия клиента.

Закон вступит в силу в июле следующего года.