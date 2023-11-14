14 ноября, 09:48

Китай начал строительство крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции

Ее мощность составит 1 ГВт, передает "Ицай глобал"

ШАНХАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Китай приступил к строительству самой большой в мире морской фотоэлектрической электростанции. Об этом сообщает во вторник шанхайский деловой ресурс "Ицай глобал".

Расположена она будет в акватории порта Гуанли в восточной провинции Шаньдун. Конструкция станции предусматривает размещение солнечных панелей на свайных фундаментах. Ее мощность составит 1 ГВт.

Сроки завершения данного проекта не называются. После сдачи в эксплуатацию станция сможет вырабатывать до 1,78 млрд киловатт-часов электроэнергии в год. Это эквивалентно сокращению потребления угля на уровне 594,5 тыс. тонн.

Первая в Китае плавучая солнечная электростанция была построена в акватории города Вэньдэн также в провинции Шаньдун. В эксплуатацию она была запущена в мае этого года. 

Теги:
Китай
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