14 ноября, 09:53

Работы по расширению дороги к аэропорту Ижевска планируют начать в 2025 году

Ориентировочная стоимость проекта составит около 4 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют начать работы по расширению дороги к аэропорту Ижевска, который получил статус международного, в 2025 году. На данный момент подготовлена необходимая документация, сообщил журналистам председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"Безусловно, планируется [проведение работ], это такая же принципиально важная артерия для нас, как и другие выездные магистрали. Мы провели проектно-сметные работы, вся документация готова, ориентировочная стоимость порядка 4 млрд рублей", - сказал Семенов.

Он отметил, что работы планируют начать в 2025 году, в следующем - регион будет заявляться на софинансирование в федеральные программы. "Речь идет о расширении, чтобы как раз исключить те пробки, о которых вы сказали", - пояснил председатель правительства.

Аэропорт в Ижевске

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города. В начале 2019 года воздушная гавань получила разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре 2020 года - на прием Boeing 737-800, а в ноябре 2021 года - на прием Boeing 737-400.

В 2023 году началось строительство нового терминала аэропорта Ижевска, который в дальнейшем позволит нарастить пропускную способность действующего аэровокзала вдвое. Проектная мощность нового терминала составит 400 пассажиров в час. Площадь нового здания составит более 10 тыс. кв. м. Авиагавань получила статус международной.

Как рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, строительство нового терминала идет по графику. 

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РоссияУдмуртия
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