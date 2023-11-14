14 ноября, 10:10

ЦБ Узбекистана возобновил лицензию платежного сервиса Oson

Деятельность сервисов Oson и Pay Way была приостановлена 5 сентября

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /ТАСС/. Центробанк Узбекистана возобновил действие лицензии одного из самых крупных в республике платежных сервисов - Oson. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

"В соответствии с решением комитета банковского надзора Центрального банка Республики Узбекистан от 10 ноября 2023 года возобновлено действие лицензии общества с ограниченной ответственностью BRIO GROUP (торговая марка Oson) на осуществление деятельности платежной организации", - говорится в сообщении.

5 сентября банк приостановил деятельность сервисов Oson и Pay Way. Этот шаг был направлен на защиту финансовой системы Узбекистана. По информации ЦБ, платежные организации республики, которые работают на международных рынках, включая Россию, обязаны зарегистрировать своих бенефициаров и получить лицензию у финансового регулятора страны, на территории которой они оказывают финансовые услуги.

Денежные переводы из-за рубежа, более 80% которых поступают в Узбекистан из России, являются одним из основных источников дохода семей узбекских трудовых мигрантов. В республике функционируют порядка 50 платежных систем, которые после ухода зарубежных платежных систем с российского рынка стали основными каналами перевода денег трудовых мигрантов на родину. 

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