В Удмуртии планируют не допустить увеличения госдолга в 2024 году

Объем государственного долга составляет 68 млрд 452 млн рублей

ТАСС, 14 ноября. Власти Удмуртии в 2024 году планируют не допустить увеличения государственного долга республики, сообщил журналистам председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"С учетом увеличения доходной части бюджета и фактического, и прогнозного мы не планируем увеличивать госдолг в тех параметрах, которые у нас идут на 1 января. По сравнению с январем 2023 года на 297 млн мы госдолг снизили", - сказал Семенов.

Он отметил, что объем государственного долга - 68 млрд 452 млн рублей. По данным сайта Минфина Удмуртии, на 1 января он составлял 68 млрд 750 млн рублей, при этом по сравнению с 2021 годом госдолг увеличился на 5 млрд 697 млн рублей.

В сентябре глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в регионе пока не удалось решить вопрос с дефицитом бюджета, а также с объемом государственного долга. Руководитель республики при этом привел в пример меньший объем налоговых отчислений в федеральный бюджет других, более крупных, регионов Приволжского федерального округа.