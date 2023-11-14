"Автоваз" планирует по итогам 2023 года произвести более 200 тыс. Lada Granta

Как сообщил президент компании Максим Соколов, в конце 2024 года планируется выпустить народный автомобиль Lada Iskra

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" планирует по итогам 2023 года произвести более 200 тыс. автомобилей Lada Granta, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"В самом конце [2024] года [планируется выпустить] народный автомобиль Lada Iskra, который со временем придет на замену нашей Granta, которая является флагманом по сегодняшнему выпуску, и мы сделаем более 200 тыс. этих автомобилей в текущем 2023 году", - сказал Соколов.

Ранее он заявлял, что в 2023 году "Автоваз" планирует произвести не менее 400 тыс. машин. Следовательно, выпуск модели Lada Granta составит примерно половину всего объема производства в этом году.