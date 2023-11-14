14 ноября, 10:12

Госдума ратифицировала протокол о фитосанитарных мерах в рамках ЕАЭС

Документ был подписан в Москве 25 мая

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, предусматривающий порядок введения фитосанитарных мер в рамках ЕАЭС. Документ был внесен в Госдуму президентом РФ.

Протокол был подписан в Москве 25 мая 2023 года. Документом, в частности, предусматривается порядок введения государствами - членами ЕАЭС экстренных фитосанитарных мер. Согласно документу, государство - член ЕАЭС имеет право вводить экстренные фитосанитарные меры в следующих случаях: отсутствие соответствующего и достаточного научного обоснования применения фитосанитарных мер или невозможность представления такого обоснования в необходимые сроки при получении официальной информации от соответствующих международных организаций, государств-членов, а также от третьих стран о принимаемых фитосанитарных мерах, а также получение результата анализа фитосанитарного риска в отношении вредных организмов, подтверждающего наличие такого риска.

Также документ вносит уточнения в некоторые протоколы, в том числе о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов, о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза и прочее.

"Протокол направлен на формирование правовой основы для реализации мероприятий, включенных в Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденные решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года, наделение соответствующими полномочиями органов Евразийского экономического союза, устранение выявленных в ходе правоприменительной практики пробелов в правовом регулировании отдельных сфер, определенных договором, а также на корректировку некоторых положений договора", - говорится в пояснительной записке. 

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