Свыше 350 финансовых организаций в 2023 году участвовали в киберучениях ЦБ

Как сообщил регулятор, среди них - представители Минцифры и других федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Банк России в 2023 году провел киберучения, в которых участвовали свыше 350 финансовых организаций. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе SOC-Форума 2023.

"Отдельно хочу рассказать о том, что в этом году мы проводили массовые киберучения. Этот инструмент достаточно эффективный с точки зрения взаимодействия с отраслью и подсветки, скажем так, тех рисковых событий. В этом году мы массово зашли на вопрос взаимодействия с финансовыми организациями, у нас в этих учениях принимало [участие] больше 350 организаций", - сказал он.

Также Уваров отметил, что в киберучениях принимали участие коллеги из Минцифры и другие федеральные органы исполнительной власти.