14 ноября, 10:19
Пенсионный закон

Госдума приняла закон о повышении выплаты к пенсии в 2024 году

Фиксированная выплата составит 8 134,9 рублей, отмечено в законопроекте

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году, а также стоимость одного пенсионного коэффициента.

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Документ был внесен в Госдуму правительством в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024-2026 годы. В законе, устанавливающем особенности назначения и выплаты пенсий, предлагается повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8 134,9 рублей. Речь идет о фиксированной выплате к страховой пенсии по старости и инвалидности. По действующим нормам в 2023 году размер такой выплаты составляет 7 567,3 рублей, а в 2024 году должен был составить 7 915,4 рублей.

Кроме того, новые нормы также предлагают повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. Стоимость его в 2023 году составляет 123,8 рублей, а в 2024 году должна достигнуть 129,5 рублей. Теперь же, согласно поправкам, стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году составит 133,1 рублей.

Нововведение направлено на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции, отмечали авторы инициативы. Как подчеркивал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ позволит с 1 января 2024 года увеличить страховые пенсии по старости на 7,5%, новые нормы коснутся более 32 млн граждан РФ. Политик напомнил, что обеспечить решение этого вопроса поручил президент РФ Владимир Путин, а все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. По словам Володина, дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей. 

Теги:
Пенсионный законРоссия
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