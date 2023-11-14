14 ноября, 10:56

Финансовым мошенникам почти удавалось обмануть высокопоставленных работников Минфина

Директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков сообщил, что мошенники опираются на психологические приемы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Финансовым мошенникам иногда почти удавалось обмануть высокопоставленных работников Минфина, поскольку они опираются на психологические приемы, которые могут сработать вне зависимости от образованности и квалификации человека. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции "Территория финансовой безопасности".

"У нас даже в Минфине были очень высокопоставленные люди, которые занимаются финансовыми рынками и разбираются в них, которых вот почти удавалось обмануть, потому что их ловили в определенные моменты и использовали определенные трюки, которые подходили именно для них в данном моменте. Потому что они все время на бегу, заняты, и они (мошенники - прим. ТАСС) умеют под это подстраиваться", - сказал он.

В связи с этим Чебесков отметил, что знание и понимание поведенческих финансов и поведенческой экономики играют ключевую роль на сегодняшний день, и они уже стали важнее, чем базовая экономическая и финансовая теории.

"Знание не всегда означает, что в определенной ситуации вы можете про это вспомнить, но, наверное, пока это самый лучший инструмент, которым каждый из вас может с этим (мошенничеством - прим. ТАСС) бороться и противодействовать", - добавил он. 

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