14 ноября, 10:23

В Агентстве стратегических инициатив назначили двух новых заместителей гендиректора

Речь идет об Анне Суховой и Анне Усачевой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-заместитель директора Музея Победы Анна Усачева назначена заместителем гендиректора - директором по внешним и внутренним коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ), Анна Сухова - заместителем гендиректора. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) произошли кадровые изменения. Заместителем генерального директора назначена Анна Сухова, заместителем генерального директора - директором по внешним и внутренним коммуникациям - Анна Усачева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прихода в АСИ Сухова работала помощником зампреда правительства России, имеет большой опыт реализации крупных проектов в государственном и коммерческом секторе. В агентстве она будет курировать социальное направление, а также вопросы экологии, подготовки кадров и предпринимательства.

Усачева будет управлять коммуникационной стратегией, развивать бренд и отвечать за реализацию информационной политики АСИ. До прихода в агентство она работала заместителем директора Музея Победы, отвечала за координацию работы по созданию Национального центра исторической памяти при президенте РФ. Ранее возглавляла отдел по связям со СМИ и общественностью Московского городского суда, занимала должности помощника министра культуры России, руководителя пресс-службы Минкультуры, директора департамента информационной политики Минобрнауки.

Об агентстве

АСИ (полное название - Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов) - автономная некоммерческая организация, созданная для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса, улучшения предпринимательского климата, содействия развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере.

Идея создания АСИ была выдвинута 6 мая 2011 года Владимиром Путиным, в то время занимавшим пост председателя правительства РФ, на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Волгограде. 11 августа 2011 года вышло официальное правительственное распоряжение об учреждении агентства, был утвержден его устав и наблюдательный совет. Учредителем АСИ выступил кабмин РФ. 

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