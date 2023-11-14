14 ноября, 10:23

Дума может продлить межбюджетные трансферты в территориальные фонды ОМС на 2026 год

Изменения направлены на "повышение эффективности использования средств обязательного медицинского страхования и предоставления медицинской помощи"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о продлении сроков предоставления межбюджетных трансфертов для финансирования расходов территориальных Фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) на период с 2024 до 2026 года (сейчас - до 2025 года) включительно.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в сентябре и принят в первом чтении в октябре. Законопроект разработан в целях реализации поручений правительства РФ в вопросах урегулирования финансового обеспечения в 2026 году расходов бюджета федерального Фонда ОМС и бюджетов территориальных фондов ОМС для софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и стимулирующих выплат за выявление онкологических заболеваний.

В частности, изменения вносятся в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ". Предлагается продлить сроки предоставления межбюджетных трансфертов для финансирования расходов бюджета территориальных Фондов ОМС из бюджета федерального Фонда ОМС на период с 2024 до 2026 года включительно. По словам авторов проекта, предложенные изменения направлены на "повышение эффективности использования средств обязательного медицинского страхования и предоставления медицинской помощи".

В финансово-экономическом обосновании к проекту сказано, что объем средств бюджета федерального Фонда ОМС, необходимый на оплату труда врачей, составит 7 млрд 769 млн рублей на 2024 год, 8 млрд 27 млн рублей на 2025 год и 8 млрд 252 млн рублей на 2026 год. В то же время требуемый объем денежных средств на финансирование стимулирующих выплат за выявление онкологических заболеваний составит 81,1 млн рублей на 2024 год, 83,3 млн рублей на 2025 год и 85,5 млн рублей на 2026 год. 

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