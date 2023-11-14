Лихачев: число иностранных компаний в проекте АЭС "Пакш-2" в Венгрии будет увеличиваться

По словам главы Росатома, сооружение второй очереди атомной станции продолжается в "недружественной международной обстановке", поскольку в ЕС не прекращаются попытки ввести санкции против российской ядерной энергетики

ПАКШ /Венгрия/, 14 ноября. /ТАСС/. Проект строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии носит международный характер, число участвующих в нем иностранных компаний будет только увеличиваться. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, посетивший вместе с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто стройплощадку в Пакше.

Он отметил, что сооружение второй очереди атомной станции в Пакше продолжается в "недружественной международной обстановке", поскольку в Евросоюзе не прекращаются попытки ввести санкции против российской ядерной энергетики. "Несмотря на это, мы настроены реализовать этот проект", - сказал Лихачев, напомнив, что строительство АЭС "Пакш-2" носит международной характер. "Количество иностранных компаний будет только увеличиваться", - заверил глава Росатома на встрече с журналистами после переговоров с Сийярто.