14 ноября, 10:34

В Казахстане начали строить ж/д магистраль для ускорения транзита грузов из КНР

Планируется уложить 130 км железнодорожных путей и построить три станции, рассказали в пресс-службе казахстанского кабмина

АЛМА-АТА, 14 ноября. /ТАСС/. Строительство 130-километровой железной дороги Жетыген - Казыбек-бек в обход Алма-Аты для ускорения доставки транзитных грузов из Китая в Европу началось на юге Казахстана. В церемонии принял участие премьер-министр Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба кабмина республики.

"Она [железнодорожная линия] ускорит пропуск транзитных грузов назначением на Центральную Азию, Европу и порты Каспийского моря. Эта линия очень нужна, чтобы разгрузить узел Алма-Аты", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления компании "Казахстанские железные дороги" Каната Альмагамбетова. По его данным, сейчас грузы, попадая в железнодорожный узел Алма-Аты, задерживаются на 1,5-2 суток.

В целом будет уложено 130 км железнодорожных путей, построено три станции и 13 мостов, отметила пресс-служба. По ее данным, для расширения транзита грузов из Китая в Казахстане строятся вторые пути на участке Достык - Мойынты. В ближайшее время планируется начать прокладку железнодорожных линий Дарбаза - Мактаарал и Бахты - Аягоз с выходом на третий международный стык с КНР.

По данным властей, железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили 23 млн т, достигнув нового исторического максимума. С начала 2023 года этот показатель вырос еще на 22%. 

Теги:
КазахстанКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация