В Казахстане начали строить ж/д магистраль для ускорения транзита грузов из КНР

Планируется уложить 130 км железнодорожных путей и построить три станции, рассказали в пресс-службе казахстанского кабмина

АЛМА-АТА, 14 ноября. /ТАСС/. Строительство 130-километровой железной дороги Жетыген - Казыбек-бек в обход Алма-Аты для ускорения доставки транзитных грузов из Китая в Европу началось на юге Казахстана. В церемонии принял участие премьер-министр Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба кабмина республики.

"Она [железнодорожная линия] ускорит пропуск транзитных грузов назначением на Центральную Азию, Европу и порты Каспийского моря. Эта линия очень нужна, чтобы разгрузить узел Алма-Аты", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления компании "Казахстанские железные дороги" Каната Альмагамбетова. По его данным, сейчас грузы, попадая в железнодорожный узел Алма-Аты, задерживаются на 1,5-2 суток.

В целом будет уложено 130 км железнодорожных путей, построено три станции и 13 мостов, отметила пресс-служба. По ее данным, для расширения транзита грузов из Китая в Казахстане строятся вторые пути на участке Достык - Мойынты. В ближайшее время планируется начать прокладку железнодорожных линий Дарбаза - Мактаарал и Бахты - Аягоз с выходом на третий международный стык с КНР.

По данным властей, железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили 23 млн т, достигнув нового исторического максимума. С начала 2023 года этот показатель вырос еще на 22%.