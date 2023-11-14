Под Ростовом построили завод по сжижению газа с полностью российским оборудованием

Стоимость предприятия составила порядка 200 млн рублей

ТАСС, 14 ноября. Строительство первого в РФ завода по сжижению газа на отечественном оборудовании завершилось в Ростовской области на Южном транспортном коридоре, его стоимость составила порядка 200 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС основатель инвестиционной группы "ДББ" Андрей Дубовсков.

"Наш первый малотоннажный завод - комплекс сжижения природного газа - сейчас завершен в своей строительной фазе в Ростовской области в Октябрьском районе на Южном транспортном коридоре. Это первый завод по сжижению природного газа, который построен непосредственно для российского рынка на огромной территории европейской части России", - сказал Дубовсков.

Сжиженный природный газ, по мнению Дубовскова, в перспективе будет востребован как в сфере ЖКХ, так и в промышленности при энергопереходе от твердых полезных ископаемых.

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева, это первый завод в РФ по сжижению газа, который полностью оснащен отечественным оборудованием, его стоимость составила порядка 200 млн рублей.

"Сегодня, по данным Минэнерго России, наш регион занимает лидирующие позиции и по развитию инфраструктуры, и по объему реализации природного газа в качестве моторного топлива - объем превысил 100 млн кубометров в год. Такие лидирующие позиции области в "зеленой" энергетике обеспечены также и уникальными компетенциями нашей промышленности, нашего машиностроения. Производство оборудования для газозаправочной инфраструктуры в Ростовской области способствует развитию рынка газомоторного топлива в стране", - уточнил Савельев.

Соглашение о сотрудничестве между компанией "ДББ" и правительством Ростовской области было заключено в 2023 году на площадке Петербургского международного экономического форума. Малотоннажный завод будет иметь мощность в 5 тыс. тонн в год, что достаточно для текущего размера автомобильного парка на СПГ в регионе. В перспективе мощность завода может быть увеличена до 70 тыс. тонн в год. Этот завод - первая часть большого проекта топливного кластера, который будет включать заводы по производству сжиженного природного газа и автозаправочные станции. Срок реализации проекта - шесть лет, с 2023 по 2028 год. Ориентировочный объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей.