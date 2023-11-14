В Минэнерго заявили, что спрос на уголь РФ минимум вдвое превышает провозные возможности

Замминистра Сергей Мочальников рассказал об отсутствии "свободного доступа" к портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Спрос на российский уголь как минимум в два раза превышает экспорт в силу ограниченных возможностей по вывозу. Об этом в ходе Транспортной недели заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.

"Спрос на рынке превышает существенно наши возможности по вывозу. Даже используя порты Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада, хотя и здесь мы видим ограничения, нет свободного доступа к этим портам, спрос на российский уголь минимум вдвое превышает наш вывоз на экспорт", - сказал он.

Замминистра отметил, что экспорт при этом оказывает существенное влияние на внутренний рынок, а объем добычи - на себестоимость и на то, какую максимально низкую цену может позволить себе производитель угля на внутреннем рынке, чтобы полностью обеспечить его потребности. "Потому что внутренний рынок является абсолютным приоритетом для угольной промышленности, это задача номер один. Наличие свободного экспорта позволяет обеспечивать внутренний рынок по оптимальным ценам", - подчеркнул он.

"Если мы посмотрим середину 2000-х годов, цена поставки на внутренний рынок и цена экспортных контрактов, где не было таких существенных ограничений на Восточном полигоне, мы увидим, насколько велик этот спред между ценами на внутреннем рынке и экспортом. Сегодня цены гораздо ближе друг к другу, это говорит о том, что мы недостаточно добываем для того, чтобы понижать цены на внутреннем рынке", - сказал Мочальников.

Замминистра напомнил, что Минэнерго сохраняет прогноз по добыче угля по итогам 2023 года на уровне 440 млн т, экспорта - в районе 220 млн т.

"2023 год: задача самая главная - удержаться в параметрах 2022-2021 годов. Это добыча в районе 440 [млн т], экспорт - в районе 220 [млн т] плюс-минус", - сказал замминистра энергетики, добавив, что России удалось переориентировать потерянные в Европе объемы поставок.