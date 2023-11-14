Власти Белоруссии намерены создать реестр пассажирских автоперевозчиков

Президент Лукашенко заявил о необходимости работать "в равных условиях" и отметил, что если "разрешили перевозить людей", то "иди и вози"

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Белорусское правительство предлагает создать реестр автомобильных перевозчиков пассажиров. Как сообщает агентство БелТА по итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко, уже подготовлен проект соответствующего указа главы государства.

Отмечается, что проект документа будет регулировать отношения в данной сфере, в частности он будет касаться перевозчиков пассажиров и диспетчеров.

"Кто не включен в данный реестр, оказывается вне закона, его деятельность будет выявляться и пресекаться контролирующими органами", - пояснил Лукашенко.

"Тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками, ты в реестре - иди и вози. Правила будут тоже установлены, - добавил президент. - Все, кто может, кого допустили к этим перевозкам - работайте, все в равных условиях. Шаг влево, шаг вправо - жесточайшее наказание".

Он отметил, что проект указа разработан в правительстве при участии Комитета государственного контроля и Комитета государственной безопасности Белоруссии.