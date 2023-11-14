14 ноября, 11:32

FT: разработчики ChatGPT хотят привлечь финансирование для создания "суперинтеллекта"

По информации газеты, речь идет о разработке системы, способной выполнять задачи, которые требуют человеческого интеллекта

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Глава американской компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, Сэм Альтман рассчитывает на привлечение дополнительных инвестиций от Microsoft для разработки универсального искусственного интеллекта. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT).

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Альтман подчеркнул необходимость привлечения средств для разработки более сложных моделей ИИ, которые обучаются на основе анализа больших объемов данных. "Впереди длинный путь и много работы по созданию вычислительного потенциала, прежде чем появится универсальный ИИ, - отметил глава OpenAI. - Расходы на обучение [ИИ] просто огромные".

Компания OpenAI также работает над GPT-5, следующим поколением своей модели искусственного интеллекта, но пока не готова обнародовать возможные сроки ее выпуска.

В этом году компания Microsoft уже вложила $10 млрд в OpenAI в соответствии с долгосрочным соглашением, оценив компанию из Сан-Франциско в $29 млрд. 

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СШАВеликобритания
© Информационное агентство ТАСС
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