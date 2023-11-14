Ульяновская область намерена открыть представительство в Китае

Губернатор региона Алексей Русских сообщил, что это позволит обеспечить непрерывную и эффективную совместную работу региона и КНР

УЛЬЯНОВСК, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области планирует открыть представительство региона в Китайской Народной Республике (КНР). Об этом сообщил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию области.

"Передовые регионы Российской Федерации, такие как Татарстан, Башкортостан, Москва, Московская область, уже не один год имеют представительства в Китайской Народной Республике <...>. Считаю, что Ульяновская область тоже должна открыть там представительство", - сказал он.

Русских уточнил, что представительство должно быть "небольшое, но очень эффективное". "До нового года мы должны уже перейти к практической реализации (поручения о создании представительства в КНР - прим. ТАСС), потому что летать туда далеко и, как говорится, не наездишься", - подчеркнул губернатор.

Русских считает, что представительство региона в Китае позволит обеспечить непрерывную и эффективную совместную работу Ульяновской области и КНР. "Там необходимо иметь людей, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать китайские компании именно к нам, в Ульяновскую область", - отметил он.