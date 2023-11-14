В Москве компания разработала специальное питание для школьников-спортсменов

Новые продукты созданы в виде молочного коктейля, содержат минимум жира и достаточно протеинов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московская компания разработала спортивные напитки оригинальной рецептуры, которые рекомендованы школьникам и спортсменам от 11 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработала спортивные напитки оригинальной рецептуры, которые рекомендованы школьникам и юным спортсменам, а также взрослым, испытывающим повышенные физические нагрузки. <...> Продукция компании, которая специализируется на профилактическом, лечебном и спортивном питании, является наукоемкой и высокотехнологичной", - цитирует пресс-служба руководителя ведомства Владислава Овчинского.

Он добавил, что предприятие располагает современным производством, которое соответствует отраслевым международным стандартам, а также собственной научной базой. Рецептура нового продукта разработана с совместно с ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", и по заключению экспертов ведомства новинка может быть рекомендована в качестве специализированного напитка для спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет.

Новые продукты созданы в виде молочного коктейля, но при этом содержат минимум жира и достаточно протеинов. Пилотная партия уже выпущена и находится на апробации в ФМБА России. Продуктовая линейка для подростков на данный момент состоит из трех наименований - "Юниор Гейнер", "Юниор Протеин" и "Гемоспорт". Новый продукт является дополнительным источником углеводов, белка, растворимых пищевых волокон и витаминов. Его нужно употреблять в соответствии с программой, разработанной для отдельных видов спорта.

"Специалисты компании более 25 лет занимаются разработкой и выпуском диетического и спортивного питания, но впервые создали линейку продуктов для подростков. Она одобрена для применения с 11 лет и не имеет официально подтвержденных аналогов на российском рынке. В особой экономической зоне Москвы предприятие производит свыше 50 наименований продукции на площади в 1,2 тыс. кв. м. За I квартал 2023-го компания выпустила 100 тыс. единиц готового продукта, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На высокотехнологичном производстве открыто свыше 50 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева.