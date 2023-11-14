Альфа-банк планирует получить доступ к фондовому рынку Китая

Кредитная организация ранее также решила создать два филиала в КНР

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа Альфа-банка планирует получить лицензию брокера или управляющей компании (УК) для доступа к рынку материкового Китая, заявил РБК главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский. В Альфа-банке ТАСС подтвердили эту информацию.

Верхошинский уточнил РБК, что многие банки интересуются возможностью обеспечения доступа российских инвесторов, в первую очередь розничных, к рынку ценных бумаг Китая. Также он заявил, что это совершенно отдельная работа, никак не связанная с регистрацией филиала, и это чуть проще, чем получение банковской лицензии. Кроме того, по словам Верхошинского, ее ведут все банки, в том числе и Альфа-банк.

Ранее Альфа-банк также решил создать два филиала в Китае - в Пекине и Шанхае. Банк планирует стать первым частным российским банком, который откроет полноценные филиалы сразу в двух ключевых городах Китая.