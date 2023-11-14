14 ноября, 11:39

Альфа-банк планирует получить доступ к фондовому рынку Китая

Кредитная организация ранее также решила создать два филиала в КНР

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа Альфа-банка планирует получить лицензию брокера или управляющей компании (УК) для доступа к рынку материкового Китая, заявил РБК главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский. В Альфа-банке ТАСС подтвердили эту информацию.

Верхошинский уточнил РБК, что многие банки интересуются возможностью обеспечения доступа российских инвесторов, в первую очередь розничных, к рынку ценных бумаг Китая. Также он заявил, что это совершенно отдельная работа, никак не связанная с регистрацией филиала, и это чуть проще, чем получение банковской лицензии. Кроме того, по словам Верхошинского, ее ведут все банки, в том числе и Альфа-банк.

Ранее Альфа-банк также решил создать два филиала в Китае - в Пекине и Шанхае. Банк планирует стать первым частным российским банком, который откроет полноценные филиалы сразу в двух ключевых городах Китая. 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация