Импорт СПГ из РФ в Грузию с января по октябрь увеличился на 43,1%

Показатель составил 47,8 тыс. тонн

ТБИЛИСИ, 14 ноября. /ТАСС/. Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного природного газа (СПГ) с января по октябрь 2023 года вырос на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии.

"В период с января по октябрь 2023 года импорт сжиженного газа из РФ в Грузию составил 47,8 тыс. тонн, что на 14,4 тыс. тонн, то есть на 43,1%, больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении. 99,6% СПГ поставлены из России.

По данным союза, импорт нефтяного битума за 10 месяцев текущего года сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 90,6 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из России - 46,8%. Далее следуют Ирак (36,2%), Турция (14,7%), Азербайджан (2%) и Туркмения (0,1%).