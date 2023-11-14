14 ноября, 11:26,
обновлено 14 ноября, 11:59

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3 200 пунктов впервые с 3 ноября

К 14:27 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 197,07 пункта, индекс РТС опускался до 1 005,96 пункта

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3 200 пунктов впервые с 3 ноября, свидетельствуют данные биржевых торгов.

По данным на 14:24 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,5% - до 3 199,69 пункта. К 14:27 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 3 197,07 пункта (-1,58%), индекс РТС опускался на 1,01% - до 1 005,96 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 236,48 пункта (-0,36%), долларовый индекс РТС составлял 1 115,02 пункта (-0,22%).

По данным на 14:43 мск, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался до 90,86 рубля (-0,83%), курс евро - до 97,42 рубля (-0,65%), юань терял 0,81% и находился на уровне 12,444 рубля. 

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Россия
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