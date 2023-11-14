РЖД рассчитывают на рост погрузки в 2023 году

Замглавы компании Алексей Шило ранее отмечал, что по итогам января - сентября погрузка на железнодорожной сети составила 926,8 млн тонн

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) сохраняет план по увеличению погрузки на сети железных дорог по итогам 2023 года, несмотря на снижение объемов в ноябре. Об этом журналистам сообщил замглавы РЖД Михаил Глазков на полях форума "Транспорт России".

"По году - не хуже уровня прошлого года, такой первоначально план у нас стоит", - отметил Глазков.

Он добавил, что по ноябрю наихудший прогноз по уровню погрузки - минус 1,5% в годовом исчислении, но есть планы выйти на минус 1%. "Есть уже проблемы в портах Дальнего Востока по выгрузке, это смерзаемость груза пошла, есть проблемы на юге - это шторма. Эта неделя ярко показала, что зима началась", отметил замглавы РЖД.

В то же время топ-менеджер отметил, что компания рассчитывает на рост погрузки на недозагруженных направлениях. "Есть направления недозагруженные, и сейчас с клиентами работаем, чтобы на эти направления привлечь допгрузы. Это Октябрьская, Северная, Московская, Горьковская железные дороги. Юг есть. Плюс завершаем реконструкцию на Дальнем Востоке, на Восточном полигоне, где также будет возрастать пропускная способность по мере сдачи объектов", - сообщил он.

Замглавы РЖД Алексей Шило в октябре отмечал, что по итогам января - сентября 2023 года погрузка на железнодорожной сети РФ составила 926,8 млн тонн, что на 0,6% превышает показатель прошлого года. Между тем в октябре текущего года погрузка на сети железных дорог России снизилась на 3,4% в годовом сравнении и составила 103,3 млн тонн.