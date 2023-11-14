Зеленский утверждает, что через "временные коридоры" с августа прошли 4 млн тонн грузов

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украина перевезла через "временные коридоры" в Черном море, созданные в августе после прекращения действия зерновой сделки, уже 4 млн тонн грузов. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Работает зерновой коридор. Сейчас преодолеваем отметку в 4 млн тонн грузов и сохраняем позитивную динамику", - написал Зеленский.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована. 10 августа Военно-морские силы ВСУ объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

В ООН, которая выступала организатором сделки, отмечали, что украинские "временные коридоры" не могут заменить зерновую сделку, объем экспорта в рамках которой мог достигать 4 млн тонн продовольствия только за один месяц. Украина при этом вывозит по "временным коридорам" также и непродовольственные товары.