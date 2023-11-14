14 ноября, 11:37

Власти Кубани до 2025 года хотят привлечь 18 новых резидентов в промпарки региона

Всего в регионе действуют шесть промпарков

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края к 2025 году намерены привлечь не менее 18 новых резидентов на территории действующих в регионе промышленных парков. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Реализация инструмента развития производств в границах промпарков региона позволит не только расширить действующие предприятия, но и до 2025 года разместить не менее 18 новых резидентов", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что в настоящее время резидентам компенсируют половину затрат на аренду производственных площадей в границах индустриальных парков. "Эту меру поддержки ввели в прошлом году в рамках плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае, тогда профинансировали первых двух резидентов промпарков региона", - напомнили в пресс-службе. В нынешнем же году комиссией по предоставлению мер финансовой поддержки одобрены заявки восьми резидентов промпарка "Компрессорный". Из краевого бюджета им представят в общей сумме 10,4 млн рублей. "Предприятия модернизировали производства или запустили новые линейки продукции, приобрели оборудование и создали рабочие места", - заметили в пресс-службе.

В настоящее время в Краснодарском крае действуют шесть промпарков, на их территории размещено более 40 резидентов и создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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