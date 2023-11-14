14 ноября, 11:41

В Китае заработал интернет-кабель с рекордной скоростью в 1,2 терабита в секунду

Проект стал результатом сотрудничества Университета Цинхуа, оператора China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation, передает South China Morning Post

ГОНКОНГ, 14 ноября. /ТАСС/. Эксплуатация оптоволоконного интернет-кабеля с высочайшей в мире скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду началась в Китае. Как сообщила газета South China Morning Post, этот рекордный показатель скорости в мире эквивалентен передаче 150 кинофильмов в формате HD всего за одну секунду.

Кабель длиной более 3 тыс. км соединил Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Он был подключен к сети в июле и после завершения всех испытаний официально приступил к эксплуатации. Проект стал результатом сотрудничества одного из ведущих вузов Китая - Университета Цинхуа, оператора мобильной связи China Mobile, а также компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation.

Достигнутая скорость передачи данных до десяти раз превышает ближайшие по этому показателю аналогичные проекты в США. Кроме того, Китай смог на два года опередить прогнозы экспертов, которые заявляли, что передача данных со скоростью выше терабита в секунду станет возможной не ранее 2025 года.

Проект был осуществлен в рамках создания в Китае системы высокоскоростной интернет-связи между образовательными и научными центрами под названием Cernet. Все программное обеспечение и оборудование для работы кабеля было произведено в Китае, что, как отмечает газета, имеет особое значение на фоне опасений о зависимости страны в сфере интернет-технологий от США и Японии. 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация