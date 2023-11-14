Сейм Литвы вычеркнул из повестки дня обсуждение госбюджета на 2024 год

За это предложение парламентской оппозиции на пленарном заседании проголосовали 63 депутата, против высказались 53, 6 воздержались

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы отложил первое чтение по проекту государственного бюджета на 2024 год, вычеркнув вопрос из повестки дня. За это предложение парламентской оппозиции на пленарном заседании проголосовали 63 депутата, против высказались 53, 6 воздержались.

"Комитет Сейма по бюджету и финансам нарушил устав парламента, требующий, чтобы были рассмотрены все поданные по проекту бюджета предложения и замечания", - сказал представитель оппозиционной Партии труда Андрюс Мазуронис.

В комитет поступили предложения о дополнительном финансировании различных проектов вне предусмотренного бюджета на сумму €1,3 млрд. Комитет устранился от принятия решения, передав предложения на обсуждение правительства. Какой будет дальнейшая процедура рассмотрения парламентом проекта госбюджета, пока неясно.