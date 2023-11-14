14 ноября, 11:57
Международная выставка-форум "Россия"

Изыскательские работы по восстановлению рыбного порта Магадана начнут в 2024 году

Губернатор региона Сергей Носов отметил, что инвестиционное обоснование проекта уже сделано, партнеры и инвесторы также есть

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Изыскательские работы в рамках восстановления морского рыбного порта Магадана планируют начать в следующем году. Об этом сообщил на площадке Международного форума-выставки "Россия" в ходе Дня Магаданской области губернатор региона Сергей Носов.

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"Подготовительная работа <…> ведется целенаправленно. По поручению председателя правительства Михаила Мишустина ведется уборка акватории, в первую очередь, акватории рыбного порта, иначе к нему просто не подойти. Мы очистили почти полностью, в следующем году [это] не будет мешать проводить необходимые изыскания, еще нужно сделать проектно-сметную документацию", - сказал он.

Носов добавил, что инвестиционное обоснование проекта уже сделано, партнеры и инвесторы также есть. "Мы провели плодотворное совещание с рыбаками и логистическими компаниями. Все рыбаки Дальнего Востока сказали, что порт очень нужен в этой части Охотского моря", - добавил губернатор.

Морской рыбный порт не эксплуатировали более 30 лет.

Промысловым судам в Охотском море потребуется менее суток хода, чтобы добраться до порта в Магадане. До портов Приморья - 6 суток пути, а вынужденные простои судов на перегрузе в районе промысла составляют от 2 до 5 суток. Исследование НИУ "Высшая школа экономики" показало, что суммарные потери промыслового времени по указанным причинам составляют более 48 тыс. судочасов в год. Ежегодные потери превышают 4 млрд рублей. Перевалка продукции морского промысла через рыбный порт Магадан станет альтернативой портам Приморья в транспортно-логистической цепочке доставки уловов в центральную и западную части страны.

Магаданский морской рыбный порт - это единственный порт на побережье северной и центральной частей Охотского моря, он расположен близко к основным районам промысла. Порт был создан в 1965 году. До 1990 года в порт заходило более 500 судов в год. Здесь работал судоремонтный завод, осуществлялась переработка поставляемых на берег уловов. В 1997 году началась процедура банкротства предприятия, его ликвидировали в 2004 году. В 2010-х годах порт перестали эксплуатировать из-за высокого износа сооружений.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьМеждународная выставка-форум "Россия"
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