В Белоруссии иностранных перевозчиков обяжут регистрировать юрлицо

Вице-премьер Анатолий Сивак отметил, что решение принято в целях уменьшения импорта услуг

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Иностранные компании, которые планируют работать в Белоруссии в сфере перевозок пассажиров, обяжут оформлять юридическое лицо. Об этом сообщил вице-премьер Анатолий Сивак на совещании у президента страны Александра Лукашенко, посвященном вопросам пассажирских перевозок.

Подготовлен проект соответствующего указа главы государства. "В целях уменьшения импорта услуг, снижения рисков утечки персональных данных граждан указом установлено право иностранных компаний оказывать услуги диспетчера перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении [диспетчера такси] только в случае создании ими на территории Беларуси юридического лица, а также обязанность для субъектов использовать в своей деятельности информационные системы и ресурсы, размещенные в Беларуси", - сказал Сивак, слова которого приводит агентство БелТА.

В большинстве случаев работу в нерегулярном сообщении организуют иностранные субъекты, так называемые диспетчеры, информационные системы и ресурсы которых зачастую находятся за рубежом, пояснил вице-премьер. "То есть ты заказываешь такси, в маршрутке где-то едешь, эта вся информация собирается на иностранных серверах, - сказал Сивак. - Деньги человека и информация об этой перевозке уходила за рубеж".

В Белоруссии, в частности, работает агрегатор "Яндекс.Такси", компания недавно зарегистрировала юрлицо в республике.