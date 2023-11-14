14 ноября, 12:15

Эксперты отметили рост оборотов онлайн-магазинов на распродаже "11.11" на 36%

По данным сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей "ЮKassa", наиболее популярная категория товаров в ходе акции - бытовая техника и электроника

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Обороты российских интернет-магазинов в ходе распродажи "день холостяка" (проводится 11 ноября, также известна как "11.11") по сравнению с предыдущей субботой увеличились на 36%, тогда как динамика относительно продаж в ходе прошлогодней акции была более скромной - рост составил 5%, следует из данных "ЮKassa" (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании "ЮMoney"), с которыми ознакомился ТАСС.

Эксперты "ЮKassa" проанализировали платежи, совершенные 10-12 ноября и 7-9 ноября 2023 года, а также 11-13 ноября 2022 года. "В этом году с 10 по 12 ноября обороты интернет-магазинов, подключенных к ЮKassa, выросли на 5% по сравнению с прошлогодней распродажей, которая прошла 11-13 ноября. Количество продаж осталось на прежнем уровне, при этом общий средний чек увеличился на 6% и составил 1,51 тыс. рублей", - сообщили в сервисе.

По сравнению с 7-9 ноября оборот платежей увеличился на 10%, количество покупок - на 4%, средний чек - на 5%. "В субботу 11 ноября обороты интернет-магазинов увеличились на 36% по сравнению с субботой 4 ноября. Количество платежей выросло на 16%, а средний чек - на 18%, до 1,53 тыс. рублей", - отметил коммерческий директор "ЮMoney" Дмитрий Кармишин, слова которого привели в сервисе.

Наиболее популярная категория товаров в ходе распродажи - бытовая техника и электроника: в годовом выражении число продаж в этом сегменте с 10 по 12 ноября выросло на 42%, обороты повысились в 2,3 раза, а средний чек - на 62%, до 26,707 тыс. рублей.

Вторая по популярности категория - мужская и женская одежда. "За дни распродаж обороты в этой категории выросли на 64%, а количество оплат - в два раза. При этом средний чек снизился на 17%, до 11,531 тыс. рублей. Это может быть связано с тем, что покупатели приобретают больше повседневной одежды по низким ценам", - пояснили в сервисе.

На третьем месте по популярности - биологически активные добавки и спортивное питание: здесь обороты увеличились на 88%, количество платежей - на 85% в годовом выражении. Средний чек остался на уровне прошлого года и составил 6,097 тыс. рублей.

Данные ретейлеров

Онлайн-площадки также раскрыли статистику продаж в ходе акции "11.11". Ozon сообщил, что за три пиковых дня распродажи оборот площадки превысил 30 млрд рублей, что на 64% выше продаж за сопоставимый период в октябре 2023 года. Средний чек вырос на 27% по сравнению с прошлым годом.

Распродажа на "Яндекс маркете" проходила с 7 по 12 ноября. "За этот период аудитория платформы увеличилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом оборот продаж на сервисе вырос в 1,4 раза, а число покупателей - в 1,7 раза", - говорится в сообщении площадки.

В свою очередь "Мегамаркет" подвел итоги распродажи "Зеленый день", основные дни которой пришлись на 9-12 ноября. "Россияне за четыре дня распродажи "Зеленый день" потратили на маркетплейсе "Мегамаркет" в шесть раз больше, чем в прошлом году. При этом показатель среднего чека также продемонстрировал кратную динамику роста и составил 12,495 тыс. рублей", - рассказали ТАСС в компании.

Кроме того, ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" подвел промежуточные результаты распродажи "черная пятница", которую компания запустила в двух сетях бытовой техники и электроники в конце октября. "В период проведения акции продажи компании демонстрируют двухзначную позитивную динамику к прошлому году", - отметили в ретейлере. Среди наиболее востребованных категорий товаров - телевизоры, компьютерная техника, крупная бытовая и встраиваемая техника.

Распродажа в Wildberries проходила с 30 октября по 11 ноября. "За это время покупатели Wildberries приобрели более 227 миллионов товаров. В финальный день распродажи 11 ноября Wildberries посетило более 30 млн клиентов, которые оформили свыше 21 млн товаров", - рассказали ТАСС в компании. 

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