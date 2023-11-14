На Хайнане открылся форум сотрудничества Китая и Африки в сельском хозяйстве

В рамках форума будут представлены китайские технологии и оборудование, которые могут быть применены в агропромышленном комплексе стран Африки

ХАЙКОУ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Второй Форум китайско-африканского сотрудничества в области сельского хозяйства проходит в городе Санья в южной китайской провинции Хайнань с 13 по 15 ноября. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как пишет издание, главная тема форума этого года - "Продовольственная безопасность Африки, новая глава китайско-африканского сотрудничества в области сельского хозяйства". Мероприятие направлено на дальнейшее расширение китайско-африканского сотрудничества в сельском хозяйстве, а также содействие устойчивому развитию и модернизации сельского хозяйства в странах Африки, отмечается в материале.

По данным газеты, в этом году участие в форуме принимают представители министерств сельского хозяйства стран Африки, дипломаты, представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также сотрудники научно-исследовательских институтов и предприятий различных провинций КНР и другие эксперты.

Как передает "Санья жибао", участники форума, в частности, проведут консультации по вопросам сопряжения стратегий и политики и области развития сотрудничества Китая и Африки в сфере сельского хозяйства, подведут итоги совместной работы в предыдущие годы. Мероприятие также станет своеобразной платформой для развития научно-технического и экономического сотрудничества сторон в области сельского хозяйства. Кроме того, отмечает издание, в рамках форума будут представлены китайские технологии и оборудование, которые могут быть применены в агропромышленном комплексе стран Африки.

Первый Форум китайско-африканского сотрудничества в области сельского хозяйства прошел в декабре 2019 года в городе Санья на Хайнане.