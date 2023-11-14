14 ноября, 12:05

На Хайнане открылся форум сотрудничества Китая и Африки в сельском хозяйстве

В рамках форума будут представлены китайские технологии и оборудование, которые могут быть применены в агропромышленном комплексе стран Африки

ХАЙКОУ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Второй Форум китайско-африканского сотрудничества в области сельского хозяйства проходит в городе Санья в южной китайской провинции Хайнань с 13 по 15 ноября. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Как пишет издание, главная тема форума этого года - "Продовольственная безопасность Африки, новая глава китайско-африканского сотрудничества в области сельского хозяйства". Мероприятие направлено на дальнейшее расширение китайско-африканского сотрудничества в сельском хозяйстве, а также содействие устойчивому развитию и модернизации сельского хозяйства в странах Африки, отмечается в материале.

По данным газеты, в этом году участие в форуме принимают представители министерств сельского хозяйства стран Африки, дипломаты, представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также сотрудники научно-исследовательских институтов и предприятий различных провинций КНР и другие эксперты.

Как передает "Санья жибао", участники форума, в частности, проведут консультации по вопросам сопряжения стратегий и политики и области развития сотрудничества Китая и Африки в сфере сельского хозяйства, подведут итоги совместной работы в предыдущие годы. Мероприятие также станет своеобразной платформой для развития научно-технического и экономического сотрудничества сторон в области сельского хозяйства. Кроме того, отмечает издание, в рамках форума будут представлены китайские технологии и оборудование, которые могут быть применены в агропромышленном комплексе стран Африки.

Первый Форум китайско-африканского сотрудничества в области сельского хозяйства прошел в декабре 2019 года в городе Санья на Хайнане. 

Теги:
КитайХайнань
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация