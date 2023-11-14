Пять предприятий Кубани получат займы от фонда развития промышленности региона

На развитие предприятий направят около 120 млн рублей

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Пять предприятий Краснодарского края получат льготные займы от регионального фонда развития промышленности. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации, сославшись на соответствующие решения экспертного совета фонда, созданного по решению губернатора Вениамина Кондратьева в марте 2018 года.

"Экспертный совет фонда одобрил заемное финансирование пяти производителям, на развитие предприятий направят около 120 млн рублей", - сказали в пресс-службе. В частности, речь идет о производстве полуприцепов для аграрного сектора, расширении технологического парка для производства компрессорного оборудования, модернизации трикотажного производства, приобретении материалов и комплектующих для лифтов, сырье и материалах мебельного производства.

"В фонде действует 16 программ льготного заемного финансирования, из них 15 доступны производителям промышленной продукции, одна - предприятиям пищевой промышленности", - напомнили в пресс-службе.

Ставки финансирования составляют от 0,1% до 4% годовых. Из общего числа программ 12 реализуется за счет собственных средств и еще 4 - при софинансировании федерального фонда развития промышленности. Капитализация краевого фонда составляет 5 млрд рублей, при этом по решению губернатора Кубани до конца текущего года фонд докапитализируют еще на 1 млрд рублей.