Регулятор ФРГ начал антимонопольную проверку в отношении Coca-Cola

Глава ведомства Андреас Мундт заявил, что компания может препятствовать другим организациям в реализации конкурентных возможностей, предлагая, в частности, систему скидок

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ начало расследование в отношении американского производителя прохладительных напитков Coca-Cola по подозрению в нечестной конкуренции на германском рынке. Об этом заявил глава ведомства Андреас Мундт, как следует из сообщения на сайте регулятора.

"Есть основания полагать, что Coca-Cola может препятствовать другим компаниям в реализации конкурентных возможностей, предлагая [особые] ценовые условия германским предприятиям розничной торговли продуктами питания, в частности, систему скидок", - сказал Мундт. По его словам, ведомство приступило к расследованию.

В ведомстве отметили, что намерены оценить законность системы скидок Coca-Cola, которая побуждает предприятия розничной торговли приобретать и рекламировать весь ассортимент продукции концерна.