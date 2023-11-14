14 ноября, 12:15

Регулятор ФРГ начал антимонопольную проверку в отношении Coca-Cola

Глава ведомства Андреас Мундт заявил, что компания может препятствовать другим организациям в реализации конкурентных возможностей, предлагая, в частности, систему скидок

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ начало расследование в отношении американского производителя прохладительных напитков Coca-Cola по подозрению в нечестной конкуренции на германском рынке. Об этом заявил глава ведомства Андреас Мундт, как следует из сообщения на сайте регулятора.

"Есть основания полагать, что Coca-Cola может препятствовать другим компаниям в реализации конкурентных возможностей, предлагая [особые] ценовые условия германским предприятиям розничной торговли продуктами питания, в частности, систему скидок", - сказал Мундт. По его словам, ведомство приступило к расследованию.

В ведомстве отметили, что намерены оценить законность системы скидок Coca-Cola, которая побуждает предприятия розничной торговли приобретать и рекламировать весь ассортимент продукции концерна. 

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Германия
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