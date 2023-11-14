"Аэромакс" протестирует спутниковые трекеры "Глонасс"

Глава АО "Глонасс" Алексей Райкевич заявил, что апробация разработок в проектах компании "откроет небо для массового применения беспилотных воздушных судов"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Производитель беспилотных летательных аппаратов "Аэромакс" протестирует комплекс решений, созданных АО "Глонасс", включая трекеры. Соответствующее соглашение главы компаний подписали в ходе форума-выставки "Транспорт России", говорится в сообщении АО "Глонасс".

"Генеральный директор "Аэромакс" Андрей Шевченко и глава АО "Глонасс" Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции гражданских беспилотных воздушных судов в национальное воздушное пространство РФ. Документ предполагает коммерческое применение и совместное развитие российского сервиса геопространственного авиационного мониторинга, созданного на основе госинформсистемы "Эра-Глонасс". Компании также договорились о совместном тестировании спутниковых трекеров, разрабатываемых АО "Глонасс", - сказано в сообщении.

Совместное тестирование спутниковых трекеров позволит масштабировать применение технологии на всей территории России в интересах целого ряда отраслей экономики: от крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса до сельского хозяйства. Сотрудничество компании с АО "Глонасс" может ускорить процесс интеграции беспилотных судов в воздушное пространство, считает Шевченко, слова которого приводятся в сообщении АО "Глонасс".

"Мы успешно протестировали линейку трекеров российского производства для авиадронов с технологией кэширования для накопления трекинговой информации при отсутствии сотовой связи. Разрабатываем спутниковый трекер для гарантированного мониторинга и трекинга беспилотников по всей территории страны. Коммерческое использование наших технологий и дальнейшая апробация разработок в проектах компании "Аэромакс" ускорит развитие и откроет небо для массового применения беспилотных воздушных судов", - отметил Райкевич.