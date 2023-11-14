Сбер рассказал, что в 2023 году кибермошенники могут похитить 19 млрд рублей

Эксперты ожидают этот показатель на уровне 150 млрд рублей, отмечено в презентации заместителя председателя правления компании Станислава Кузнецова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Объем похищенных кибермошенниками средств у россиян в 2023 году может составить 19 млрд рублей, следует из презентации заместителя председателя правления Сбера Станислава Кузнецова, которую он представил в ходе SOC-Форума 2023.

Так, по прогнозу Сбербанка, кибермошенники в 2023 году похитят 19 млрд рублей. В то же время, согласно презентации, эксперты ожидают этот показатель на уровне 150 млрд рублей.

"Есть официальные данные, а есть объем средств, похищенных, скажем так, по экспертным оценкам. Это связано с тем, что многие компании не раскрывают свои данные, не показывают регуляторам реальную картину. Важно, что в основном это происходит по направлению телефонного мошенничества", - пояснил Кузнецов.

Согласно презентации, доля телефонного мошенничества составляет 85%. В сутки происходит 8 млн мошеннических звонков, более 1 тыс. кол-центров обзванивает граждан РФ.

По оценкам Банка России, в 2022 году сумма похищенных средств кибермошенниками у клиентов банков составила 14,2 млрд рублей. Экспертная оценка при этом, согласно презентации Сбера, находилась на уровне 120 млрд рублей.