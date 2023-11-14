14 ноября, 12:20

В Петербурге минимальную зарплату увеличили до 25 тыс. рублей

МРОТ в России в 2023 году составляет 16 242 рубля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Минимальную заработную плату в Санкт-Петербурге увеличили на 1,5 тыс. рублей - до 25 тыс. рублей по соглашению между правительством города, Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской федерацией профсоюзов, которое подписали в Смольном.

"Минимальная заработная плата в городе с 1 ноября по новому соглашению составит 25 тыс. рублей. При этом средняя номинальная заработная плата уже сегодня превысила 91 тыс. рублей, это на 12,1% больше, чем годом ранее", - сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отметил президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак, в Петербурге - один из самых высоких уровней МРОТ среди российских регионов. По действующим нормам, МРОТ в России в 2023 году составляет 16 242 рубля, в 2024 году его планируют увеличить на 18,5%, до 19 242 рублей.

Новый размер минимальной заработной платы в Петербурге на 34,2% превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения в городе - он составляет 16 452 рубля. 

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РоссияСанкт-Петербург
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