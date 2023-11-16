Дискуссия "Поколение GPT: Красные линии развития искусственного интеллекта". Трансляция

Пленарная дискуссия "Поколение GPT: Красные линии развития искусственного интеллекта", Церемония присоединения новых организаций к Кодексу этики ИИ и Церемония награждения в сфере этики ИИ проходят в рамках "Форума этики в сфере искусственного интеллекта: Поколение GPT. Красные линИИ".
Свыше 240 организаций присоединились к Кодексу этики в сфере ИИ с 2021 года. За этот период рынок искусственного интеллекта вырос более, чем в два раза, а большинство проектируемых решений содержат ИИ. Участники дискуссии обсуждают, все ли решения этичны, какие барьеры применения этики в сфере ИИ актуальны сейчас и как обеспечить масштабное внедрение безопасных решений.
Модератором выступает начальник Центра регулирования искусственного интеллекта Сбербанка Андрей Незнамов.
В дискуссии принимают участие:
- Анна Абрамова (МГИМО),
- Юрий Линдре (Сколтех),
- Елена Сурагина (МТС),
- Александр Крайнов (Яндекс),
- Андрей Кулешов (МФТИ),
- Алексей Бырдин (Ассоциация "Интернет-видео"),
- Андрей Воробьев (MeDiCase),
- Станислав Логинов (директор Департамента информатизации Тюменской области).
На форуме участники обсудят взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта, влияние ИИ на развитие современного общества, стратегию продвижения этики ИИ в глобальной перспективе, обеспечение приватности и безопасности человека в эру зависимости от технологий, вопросы баланса правового, этического и технического регулирования, а также применение этических принципов в работе исследовательских центров в сфере ИИ.