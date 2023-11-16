Дискуссия "Поколение GPT: Красные линии развития искусственного интеллекта". Трансляция

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Пленарная дискуссия "Поколение GPT: Красные линии развития искусственного интеллекта", Церемония присоединения новых организаций к Кодексу этики ИИ и Церемония награждения в сфере этики ИИ проходят в рамках "Форума этики в сфере искусственного интеллекта: Поколение GPT. Красные линИИ".

Свыше 240 организаций присоединились к Кодексу этики в сфере ИИ с 2021 года. За этот период рынок искусственного интеллекта вырос более, чем в два раза, а большинство проектируемых решений содержат ИИ. Участники дискуссии обсуждают, все ли решения этичны, какие барьеры применения этики в сфере ИИ актуальны сейчас и как обеспечить масштабное внедрение безопасных решений.

Модератором выступает начальник Центра регулирования искусственного интеллекта Сбербанка Андрей Незнамов.

В дискуссии принимают участие:

Анна Абрамова (МГИМО),

(МГИМО), Юрий Линдре (Сколтех),

(Сколтех), Елена Сурагина (МТС),

(МТС), Александр Крайнов (Яндекс),

(Яндекс), Андрей Кулешов (МФТИ),

(МФТИ), Алексей Бырдин (Ассоциация "Интернет-видео"),

(Ассоциация "Интернет-видео"), Андрей Воробьев (MeDiCase),

(MeDiCase), Станислав Логинов (директор Департамента информатизации Тюменской области).

На форуме участники обсудят взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта, влияние ИИ на развитие современного общества, стратегию продвижения этики ИИ в глобальной перспективе, обеспечение приватности и безопасности человека в эру зависимости от технологий, вопросы баланса правового, этического и технического регулирования, а также применение этических принципов в работе исследовательских центров в сфере ИИ.