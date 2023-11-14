14 ноября, 12:29

Минцифры обсудит с ФАС признание рекламы книжных мероприятий в качестве социальной

Представитель ведомства Владимир Григорьев отметил, что на фоне новых требований индустрия книг теряет отработанные механизмы продвижения продукции и тематических мероприятий

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Минцифры планирует добиться от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признания рекламы мероприятий, направленных на популяризацию книг и чтения, социальной. Об этом сообщил директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.

"Мы хотели бы с коллегами из ФАС рассмотреть возможность следующего алгоритма. Добиться от коллег четкой публичной позиции относительно того, что информация об общественных мероприятиях, направленных на популяризацию книг и чтения, относится к социальной рекламе. Этот шаг достижим - более того, для него есть достаточно оснований", - сказал Григорьев на национальном рекламном форуме.

По его словам, сегодня книжная отрасль теряет отработанные механизмы продвижения книг и книжных мероприятий на фоне введения новых требований по учету рекламы в интернете.

"В книжной индустрии уже как несколько месяцев возникла паника - количество упоминаний, рецензий на умные, хорошие книги сократилось в интернете примерно на 30%. Это связано с тем, что книжная индустрия не отнеслась внимательно к тем законодательным поправкам, которые были введены еще год назад", - отметил он.

Штрафы до 700 тыс. рублей действуют с 1 сентября 2023 года для рекламодателей и распространителей рекламы в России за неисполнение требований закона "О рекламе".

Согласно закону "О рекламе", участники рекламного рынка с сентября 2022 года обязаны маркировать интернет-рекламу и передавать данные об ее размещении в Роскомнадзор. Как ранее отмечали в ведомстве, мониторинг рекламных публикаций в интернете показывает, что пока что не все участники рынка исполняют требования закона. Тогда же в ведомстве призвали получить идентификатор на новый и уже демонстрирующийся рекламный контент. 

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