14 ноября, 12:25,
обновлено 14 ноября, 12:34

Мишустин призвал увеличить уровень самообеспеченности РФ по молоку и фруктам

Премьер-министр России также отметил отставание по объемам пищевой соли

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу увеличить самообеспеченность страны по молоку, фруктам и пищевой соли.

"Есть направления, по которым работу нужно усилить, чтобы достигнуть заявленных целей доктрины [продовольственной безопасности]", - сказал председатель правительства на стратегической сессии по продбезопасности.

Он уточнил, что "это уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктами, урожай фруктов и ягод, который увеличивается, но недостаточно интенсивно". "Отстают пока и объемы по пищевой соли", - добавил глава кабинета министров. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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