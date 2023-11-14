Число электробусов в Москве превысило 1,3 тыс.

До конца 2024 года в столицу поступит 1,2 тыс. электробусов отечественного производства от ПАО "Камаз" и завода "ЛиАЗ" по крупнейшему в Европе контракту

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Количество машин в столичных парках электробусов превысило 1,3 тысячи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Количество электробусов в Москве превысило 1,3 тыс. Инновационный транспорт продолжает пополнять парки Мосгортранса. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов напомнил, что до конца 2024 года в столицу поступит 1,2 тыс. электробусов отечественного производства от ПАО "Камаз" и завода "ЛиАЗ" по крупнейшему в Европе контракту. В этом году в Москву пришло уже более 200 таких машин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный экотранспорт поставляется не только в новые парки для электробусов "Красная Пахра" и "Митино", но и в другие парки Мосгортранса. Это позволяет выводить на маршруты все больше электробусов вместо автобусов.

"Московские электробусы закупаются у российских производителей и обслуживаются по контрактам жизненного цикла, что гарантирует их исправность и своевременный выход на линию в любое время года. Всего за 5 лет количество электробусных маршрутов превысило 100", - добавил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.