"Межкультурный взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта". Трансляция

ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Круглый стол "Межкультурный взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта" проходит в рамках "Форума этики в сфере искусственного интеллекта: Поколение GPT. Красные линИИ" в пресс-центре ТАСС. Модератором выступает директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Сергей Наквасин.

Участие принимают:

Александр ​​​​​ Волков (священник),

​​​​​ (священник), Аарон Гуревич (раввин),

(раввин), Альбир Рифкатович Крганов (муфтий, глава Духовного собрания мусульман России),

(муфтий, глава Духовного собрания мусульман России), Дамба Аюшеев (глава Буддийской традиционной сангхи России),

(глава Буддийской традиционной сангхи России), Анатолий ​​​​​​ Вассерман (депутат Госдумы),

​​​​​​ (депутат Госдумы), Валерий Фадеев (глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека),

(глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека), Андрей Незнамов (начальник Центра регулирования искусственного интеллекта Сбербанка),

(начальник Центра регулирования искусственного интеллекта Сбербанка), Михаил Федотов (кафедра ЮНЕСКО),

(кафедра ЮНЕСКО), Александр Оджо (учитель истории),

(учитель истории), Александр Крайнов (директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса),

(директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса), Владимир Легойда (председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ).

Форум этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" проходит при поддержке Администрации президента РФ, Минэкономразвития России, а также комиссии по этике в сфере ИИ.

В программе форума - церемония присоединения новых организаций к Кодексу этики в сфере ИИ, круглый стол по теме межкультурного взгляда на глобальные вызовы развития данной сферы, семь сессий по двум трекам и стратегическая сессия, где будет сформирован перечень инициатив по вопросам развития этики ИИ для включения в обновленную Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года и в Кодекс этики.