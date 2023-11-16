"Межкультурный взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта". Трансляция

Круглый стол "Межкультурный взгляд на глобальные вызовы развития искусственного интеллекта" проходит в рамках "Форума этики в сфере искусственного интеллекта: Поколение GPT. Красные линИИ" в пресс-центре ТАСС. Модератором выступает директор Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ Сергей Наквасин.
Участие принимают:
- Александр Волков (священник),
- Аарон Гуревич (раввин),
- Альбир Рифкатович Крганов (муфтий, глава Духовного собрания мусульман России),
- Дамба Аюшеев (глава Буддийской традиционной сангхи России),
- Анатолий Вассерман (депутат Госдумы),
- Валерий Фадеев (глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека),
- Андрей Незнамов (начальник Центра регулирования искусственного интеллекта Сбербанка),
- Михаил Федотов (кафедра ЮНЕСКО),
- Александр Оджо (учитель истории),
- Александр Крайнов (директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса),
- Владимир Легойда (председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ).
Форум этики в сфере искусственного интеллекта "Поколение GPT. Красные линИИ" проходит при поддержке Администрации президента РФ, Минэкономразвития России, а также комиссии по этике в сфере ИИ.
В программе форума - церемония присоединения новых организаций к Кодексу этики в сфере ИИ, круглый стол по теме межкультурного взгляда на глобальные вызовы развития данной сферы, семь сессий по двум трекам и стратегическая сессия, где будет сформирован перечень инициатив по вопросам развития этики ИИ для включения в обновленную Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года и в Кодекс этики.