14 ноября, 12:49

Росатом рассчитывает начать 3D-печать деталей для атомных станций через год

Генеральный директор компании-интегратора атомной отрасли в области аддитивных технологий "Русат" Илья Кавелашвили отметил, что сейчас для атомпрома компания в тестовом режиме печатает опытные изделия

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Росатом планирует через год начать печатать некоторые детали для атомных станций на 3D-принтерах. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-интегратора атомной отрасли в области аддитивных технологий "Русатом - аддитивные технологии" ("Русат", входит в топливный дивизион Росатома - ТВЭЛ) Илья Кавелашвили.

В настоящее время, по его словам, для атомпрома компания в тестовом режиме печатает опытные изделия: корпуса насосов, сложные валы, выгородки реакторов. "Но это все НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС). Мы подразделяем возможность применения 3D-изделий для атомных станций на четыре класса - в зависимости от близости к реактору. Первому классу принадлежит все, что находится в реакторе и в непосредственной близости от него. Четвертый класс - это компоненты и детали, расположенные дальше всего от реактора. В настоящее время идут работы по, скажем так, "узакониванию" изделий четвертого класса. И через год мы планируем получить разрешение применять 3D-детали на вспомогательном оборудовании АЭС, которое тоже связано с реактором, но находится в четвертом контуре", - сказал Кавелашвили.

В настоящее время, отметил он, аддитивные технологии внедрены почти на 30 предприятиях Росатома. "Мы ставим перед собой амбициозную задачу - в кратчайшие сроки внедрить такие технологии как минимум на 100 предприятиях атомной отрасли", - добавил Кавелашвили.

По данным Ассоциации развития аддитивных технологий, российский рынок "аддитивки" растет на 20-23% ежегодно. Согласно прогнозу, к 2030 году его объем составит порядка 23 млрд рублей. Сегодня в России лидерами по применению аддитивных технологий являются авиационная промышленность и энергетика, занимающие порядка 40% рынка. В 2019 году Росатом согласовал с правительством РФ дорожную карту развития аддитивных технологий, цель которой - обеспечить полную технологическую независимость страны в этом сегменте. В карту включены порядка 70 проектов, которые реализуют 40 предприятий из различных отраслей. В документе учтены законодательные аспекты, вопросы научных исследований, производства и подготовки кадров в области 3D-печати. О новых шагах на пути к достижению технологического суверенитета представители отрасли аддитивных технологий расскажут на лидер-форуме "Аддитивные технологии - новая реальность", который пройдет 20-21 ноября в Казани. 

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