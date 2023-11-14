14 ноября, 12:55

Сбер отразил самую мощную DDoS-атаку

Она достигла более 1 млн запросов в секунду, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Самая мощная DDoS-атака на Сбер, произошедшая недавно, достигала более 1 млн запросов в секунду. В России такой атаки еще не фиксировалось. Об этом в ходе SOC-Форума сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Самая мощная атака была совсем недавно - больше 1 млн запросов в секунду. В России такой атаки мы не фиксировали в принципе", - сказал он.

Также заместитель председателя правления банка отметил, что всего Сбер выдержал более 550 DDoS-атак с начала СВО.

Ранее Станислав Кузнецов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что Сбербанк в начале октября выдержал крупную DDoS-атаку, в которой принимали участие более 100 тыс. хакеров, использовавших для этого инфраструктуру ряда зарубежных государств. 

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