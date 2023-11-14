Utair получит 15 новых вертолетов Ми-17 до конца 2023 года

Новые вертолеты задействуют для обслуживания заказчиков в нефтегазовом секторе, в пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота "Ютэйр - вертолетные услуги" получит 15 новейших вертолетов семейства Ми-17 производства холдинга "Вертолеты России" до конца 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

"Крупнейшая в мире компания по величине и грузоподъемности флота - Utair введет во флот 15 новейших вертолетов семейства Ми-17 производства холдинга "Вертолеты России" в рамках контракта с АО "Государственная транспортная лизинговая компания". Сегодня подписаны акты передачи первых пяти вертолетов на выставке "Транспортная неделя" в Москве. Еще 10 вертолетов от производителя авиакомпания планирует принять до конца текущего года", - сказано в сообщении.

Новые вертолеты будут задействованы для обслуживания заказчиков в нефтегазовом секторе, в пожаротушении, санитарной авиации, обеспечении транспортной доступности удаленных территорий севера России, добавили в пресс-службе.

"Ютэйр - вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Кроме этого, она является крупнейшим поставщиком авиационных услуг для миротворческих миссий ООН. Входит в группу Utair, вертолеты и самолеты которой работают на всех континентах.