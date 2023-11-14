14 ноября, 13:31

Россия и КНР прорабатывают проекты по устойчивому развитию Арктики

Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов сообщил, что Москва и Пекин взаимодействуют по таким направлениям, как океанология и морские исследования

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай прорабатывают важные для экономики и науки двух стран совместные проекты, целью которых является устойчивое развитие Арктического региона. Об этом заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов.

"Прорабатываются проекты прежде всего направленные на устойчивое развитие Арктического региона и имеющие важное значение для экономики, науки двух стран", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат отметил, что Москва и Пекин взаимодействуют по таким направлениям, как океанология и морские исследования.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге о том, что Пекин готов сотрудничать с Москвой по различным направлениям, в том числе и в Арктике. 

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